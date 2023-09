Carsharing: Stadt fragt nach

Foto: Petra Schulz VCD

In den Lerchenäckern oder in der Gartenstadt ist die Parkplatzsuche oft zeitraubend. Wer regelmäßig ein Auto nutzt, kann ein Lied davon singen: An den Straßenrändern sind überall gebührenfreie Parkplätze, jedoch meisten dauerhaft belegt. Viele Haushalte parken hier ein, zwei oder drei Autos, um jederzeit Autos verfügbar zu haben. So sind Parkplatze nur schwer zu finden. An dieser Situation könnte sich zukünftig einiges verbessern. Für viele die nur gelegentlich ein Auto nutzt, ist Carsharing bequemer, kostengünstiger und einfacher als ein eigenes Auto. Nie mehr TÜV, Reifenwechsel, Autowerkstatt und Autoputzen. Wer in Wohnortnähe Carsharing vorfindet hat Glück. In Esslingen ist Stadtmobil bisher in Oberesslingen West, der Pliensauvorstadt, der Innenstadt, Sulzgries und in Hohenkreuz verfügbar. In allen anderen Stadteilen gibt es bisher noch kein Carsharing-Angebot. Wie sind Ihre Bedarfe und Wünsche beim Thema Carsharing in Esslingen? Das will die Stadt Esslingen herausfinden.

Die Online-Umfrage läuft bis 20.9. und ist auf der Webseite der Stadt Esslingen zu finden.

Carsharing ist für alle ein großer Gewinn. Ein Carsharing-Fahrzeug ersetzt bis zu 20 Privatautos. So lässt sich viel Platz z.B. für Baumbeete, Geh- und Radwege oder Miniparks gewinnen. Neubauten können deutlich kostengünstiger werden. In der Regel entfallen pro eingespartem Tiefgagenstellpatz 60 000€ Baukosten. Neue Stellplätze für Carsharing können von der Stadt ausgeschrieben werden. An potentialreichen Standorten stellt Stadtmobil in der Regel Fahrzeuge auf eigenes Risiko. Scheint ein gewünschter Standort für Anbieter nicht oder noch nicht interessant, kann die Stadt, können Firmen, soziale Einrichtungen oder Nachbarschaften „bestelltes Carsharing“ für ihren Wunschstandort anfordern. Dabei stellt der Anbieter ein Fahrzeug zu den üblichen Tarifen. Nur wenn das bestellte Auto noch nicht kostendeckend ist, müssen Verluste am Jahresende von den Bestellern ausgeglichen werden.