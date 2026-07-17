Carsharing: neue Infoveranstaltung am Fr 24.7.

Foto: VCD Esslingen

Ein eigenes Auto? Carsharingnutzer:innen nutzen ein Auto, wenn sie eines brauchen und brauchen sich sonst nicht darum kümmern, ob es TÜV braucht oder der Anwohnerparkausweis noch gilt.

Am 6. Juli haben wir in einer Informationsveranstaltung den Carsharinganbieter Stadtmobil vorgestellt.

Stadtmobil hat in Esslingen 1200 Kund:innen, die 47 Fahrzeuge an 17 Standorten nutzen, weitere 800 KfZ stehen in der Region.

Die Fragen waren vielfältig:

Wie kann ich buchen? Antwort: per App, zu Hause am Computer oder per Telefon, und zwar 24/7.

Was kostet eine Fahrt? Antwort: die Kosten setzen sich aus einer Zeitgebühr und einem Kilometerpreis zusammen, die sind nach Tarif unterschiedlich.

Muss ich das Benzin extra zahlen? Antwort: nein, wenn der Tank weniger als ¼ voll ist, nimmt man die Stadtmobil-Tankkarte und tankt an irgendeiner Tankstelle voll.

Ist das Auto da, wenn ich es gebucht habe? Ja, und das ist uns ganz wichtig! Sollte es irgendein Problem geben, ruft man die Buchungszentrale an, die setzt Himmel und Hölle in Bewegung …

Kann ich mit einem Stadtmobil auch ins Ausland fahren? Klar doch! Und wenn dort was ist, dann ist auch da die Buchungszentrale der Problemlöser.

Kann ich auch in anderen Städten ein Auto buchen? Antwort: in vielen, nicht in allen.

Carsharing ist vielfältige Autonutzung und für viele eine gute und günstige Lösung, aber nicht für alle.

Der VCD Kreisverband Esslingen lädt für Freitag, 24.7. 18 Uhr zu einer weiteren kostenlosen Informationsveranstaltung im Zentrum für Bürgerengagement, Schelztorstr. 38 ein.

Dabei werden wir auch zeigen, wie man Fahrzeuge bucht und wie man ein gebuchtes Fahrzeug öffnet.

VCD Kreisverband Esslingen

Kontakt: info@vcd-esslingen.de