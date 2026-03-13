CARRERA 124 REVIVAL, Samstag, 21. März ab 16 Uhr

Foto: S.K.

Am Samstag, 21. März öffnet die Modellbaugruppe Berkheim die Türen zum Rennen mit den guten alten Carrera 124ern aus der Zeit von 1966 bis 1981.

Am gleichen Tag findet davor die Modellbaubörse SLOTMANIA in Stetten auf den Fildern statt.

Wer mal mit den alten Autos cruisen möchte – die raumgroße, vierspurige Carrera-Bahn im Obergeschoß des alten Schulhauses in der Konsumstr. 5 in 73734 Esslingen-Berkheim (Eingang hinten) ist zum Training ab 14 Uhr geöffnet.

Rennbeginn ist gegen 16 Uhr.

Gefahren werden die Standardautos, Formelfahrzeuge und, wenn noch Zeit ist, die alten Rennchassis.

Wer das Oldtimerfeeling ohne eigenes Auto ausprobieren will – ein Leihfahrzeug und Regler findet sich immer.

Zuschauende sind wie immer herzlich willkommen