CARMINA BURANA – voll berührend

Foto: Foto: privat

Herzliche Einladung zum Konzert am Mo, 2.12., 20 Uhr, Aula der Hochschule Esslingen! Ein opulentes Werk der Musikgeschichte – oder auch ein Werk, das man einfach gehört haben muss – ist am 2.12. in der Aula Flandernstraße der Hochschule Esslingen zu hören.

Carl Orffs Carmina Burana lässt nicht nur die Herzen von Chorsänger/innen und Orchesterspieler/innen höher schlagen. Das fulminate Werk begeistert sowohl Klassik-Aficionados als auch Fans der modernen Musik. Als Solisten konnten mit Elisabeth von Stritzky, Ulrich Wand und Tobias Liebelt renommierte Künstler ihres Fachs gewonnen werden. Den Auftakt des Konzerts, das in der Kooperation des Esslinger Liederkranzes mit dem Hochschulorchester Esslingen und der SING_UNI stattfindet, bildet Audrey Snyders “A New Day”. Geleitet wird das Konzert von Steffi Bade-Bräuning, Karten sind bei Provinzbuch erhältlich. Info: www.esslinger-liederkranz.de