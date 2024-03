Carina Kröll turnt stark beim DTB-Pokal

Foto: Christian Habel

Was für eine starke Leistung von Carina Kröll beim DTB-Pokal in der Stuttgarter Porsche-Arena: Die Turnerin des TSV Berkheim schaffte es vor großer Kulisse bis ins Bodenfinale und verpasste dort nur hauchdünn die Bronze-Medaille. Ein toller Auftritt und ein großartiges Ergebnis, das Lust macht auf das, was als nächstes kommt: Die Bundesliga-Saison, bei der Carina wieder für ihren Heimatverein an die Geräte geht.

Mit diesem Ausgang war nicht unbedingt zu rechnen gewesen. Carina Kröll trat beim renommierten DTB-Pokal, bei dem Jahr für Jahr die Besten der Besten in Stuttgart turnen, für Österreich bei der Team-Challenge an – und turnte “den Wettkampf meines Lebens”, sagte sie hinterher überglücklich. Carina Kröll war beste Turnerin ihres Teams, zeigte erfolgreich erstmals ihren neuen Sprung, turnte stark am Barren (mit persönlicher Bestwertung) und holte am Boden fast 13 Punkte, wodurch sie sich an diesem Gerät für das Finale der Top 6 qualifizierte. Dort ließ sie unter anderem die WM-Siebte am Boden, die Chinesin Yaqin Zhou, hinter sich und verpasste als Vierte nur um einen Zehntelspunkt einen Podestplatz. Auf diese Leistung kann sie wahrlich stolz sein.

Auch am Tag nach dem Wettkampf war sie von dem Erlebnis und der Atmosphäre in der Porsche-Arena noch ganz geflasht: “Ich fühle mich lebendiger und erfüllter denn je. In den letzten Monaten habe ich gelernt und realisiert, dass es nicht nur um die Farbe der Medaille geht, sondern um die Emotionen, die ich bei jedem Wettkampf erlebe, die Atmosphäre in der Halle und vor allem darum, ob ich Spaß habe, was ich mache.”

Carina Krölls Auftritt beim DTB-Pokal lässt schon jetzt die Vorfreude auf die neue Bundesliga-Saison steigen. Carina turnt auch 2024 wieder für unseren TSV Berkheim. Die Saison startet am 13.April in Ketsch, und (darauf freuen wir uns ganz besonders) am 9.November werden wir erstmals einen Heimwettkampf in Esslingen haben – mit Carina!