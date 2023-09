Carina Kröll ist bei der Turn-WM dabei

Foto: Kröll

Große Freude bei Carina Kröll: Die Bundesliga-Turnerin des TSV Berkheim ist für die Weltmeisterschaft in Antwerpen vom 30.September bis 8.Oktober nominiert worden. Sie startet für das Turn-Team Österreich. Für Carina, die als 4-jährige mit dem Turnen beim TSV Berkheim begonnen hat, geht damit ein Traum in Erfüllung: “Ich flippe aus! Ihr glaubt nicht, was gerade für eine Last von mir abfällt. Seit Monaten trainiere ich auf diesen Wettkampf hin. Danke an alle, die mich auf meinem Weg unterstützt haben”, schreibt sie auf ihrem Instagram-Kanal.

Für Carina Kröll, die seit ihrer Geburt sowohl die deutsche als auch die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, wird es die erste Weltmeisterschaft sein, bei der sie auch tatsächlich an die Geräte geht. 2018 schnupperte sie als 17-jährige in Doha/Katar zwar auch schon WM-Luft, damals noch im deutschen Team, aber sie war lediglich Ersatz-Turnerin und kam nicht zum Einsatz. Diesmal soll es anders laufen. In Antwerpen ist sie Teil des fünf-köpfigen Teams, das für Österreich antritt.

Dabei war Ende vergangenen Jahres noch überhaupt nicht sicher, wie es mit ihrer Turn-Karriere weiter geht. Nach einer Schulter-Operation musste sie sich erst wieder zurückkämpfen. “Noch im Dezember hieß es, dass es nicht sicher ist, ob ich jemals wieder so turnen kann wie davor. Würde mal sagen, das hat ganz gut geklappt.” Im April feierte sie in Österreich ihr Comeback auf der Wettkampf-Bühne, Anfang Juli konnte sie dann erstmals für ihren Heimatverein TSV Berkheim in der Bundesliga an den Start gehen. Nun hat sie es zur WM geschafft. “Ich freue mich riesig, dass sich die harte Arbeit der letzten Wochen auszahlt”, sagt Carina.

Bis zum Start der WM in Belgien wird sie in Österreich trainieren und jetzt am Wochenende bei einem Weltcup-Turnier in Ungarn teilnehmen. Der nächste Bundesliga-Wettkampf mit dem TSV Berkheim steht eine Woche nach der Weltmeisterschaft an – am 14.Oktober in Ketsch. Wir wünschen Carina alles Gute für die WM!