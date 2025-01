Campus Flandernhöhe: Die Entscheidung naht!

Foto: Architects for Future / Markus Binder

Anfang Februar entscheidet sich, wie es mit dem Hochschulcampus an der Flandernstraße weitergeht. Höchste Zeit also, sich darüber zu informieren, welche Ziele die Stadt mit dem aktuell laufenden Wettbewerb verfolgt, welche Chancen sich durch die Umwandlung in ein Wohngebiet ergeben, aber auch, was im Moment noch in die falsche Richtung zu laufen scheint. Die beste Gelegenheit dafür bietet unser Architects for Future-Ortstermin am Dienstag, 28.1., direkt auf dem Hochschulgelände. Mitglieder unserer Ortsgruppe berichten hier, was bisher geschah und welche entscheidenden Schritte nun kurz bevorstehen.

Wir treffen uns um 17:15 Uhr im Foyer des Seminargebäudes, der „Akropolis“. Die Veranstaltung beginnt dann um 17:30 Uhr im Raum F01.406 (4. Stock) mit einer kurzen Einführung zur Geschichte des Areals und zum Hintergrund des Flächentauschs zwischen Stadt und Land, der die nun anstehende Umnutzung in ein Wohnquartier erst möglich machte. Anschließend bekommen wir eine Führung durch den weitläufigen Gebäudekomplex. Dabei werden wir natürlich die architektonischen Highlights wie die Mensa und die Aula besuchen, aber auch Bereiche erkunden, die man normalerweise nicht zu sehen bekommt.

Nach diesem Rundgang werfen wir einen Blick auf den Planungswettbewerb. Dabei werden wir auch erläutern, was aus unserer Sicht in der von der Stadt definierten Aufgabenstellung viel zu kurz kommt: ein klares Bekenntnis zum Klimaschutz bei der Transformation des Areals; vor allem durch einen weitgehenden Erhalt der vorhandenen Gebäude.

Bei einer abschließenden Diskussionsrunde beantworten wir gerne Ihre Fragen. Vor allem möchten wir dann aber hören, was Sie von den bisher erkennbaren Plänen halten – und diese Meinungen in den politischen Entscheidungsprozess mit einbringen. Denn noch ist nichts entschieden!

Wenn Sie sich für die Zukunft der Flandernhöhe interessieren, freuen wir uns auf Ihre Teilnahme! Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.