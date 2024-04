Bustour der Religionen 2024 – Herzlich willkommen!

Foto: IG-ES

Esslingen ist mit seinen Religionsgemeinschaften eine vielfältige Stadt und wir sind sehr froh als Islamische Gemeinschaft Esslingen e.V. ein Teil dieser bunten Vielfalt zu sein. Beim Tag der offenen Gotteshäuser am 1. Mai können auch Sie diese religiöse und kulturelle Vielfalt der Stadt erleben. Dazu veranstaltet die Stadt Esslingen in Zusammenarbeit mit verschiedenen Glaubensgemeinschaften die „Bustour der Religionen“. Als Teil des Austauschgremiums „Gesellschaftsdialog der Religionsgemeinschaften“ öffnen auch wir am kommenden Mittwoch zwischen 13 und 19 Uhr unsere Pforten. Mit zwei Shuttlebussen können Sie uns bequem und kostenlos erreichen und vor Ort an Führungen und Informationsveranstaltungen teilnehmen. Die Busfahrpläne können auf den Seiten des Gesellschaftsdialogs eingesehen und heruntergeladen werden. Unsere Vorträge finden zwischen 14 und 17 Uhr jeweils zur vollen Stunde statt. Zudem gibt es ein Quiz und natürlich haben wir auch eine Stärkung für unsere Besucher parat. Der Tag der offenen Gotteshäuser ist ein Tag der Begegnung, des Respekts und Austausches, der dabei helfen soll, Vorurteile abzubauen. Also, einsteigen und los geht’s zur Fatih Moschee!