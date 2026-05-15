Busse und Bahnen halten die Strasse frei

Foto: VCD

Strassenbahn sind genial. Würde es sie nicht geben, man müsste sie glatt erfinden!

Und Linienbusse kommen nur knapp dahinter.

Diese beiden Verkehrsmittel sind die Champions, wenn es um die Beförderungsleistung je Quadratmeter geht.

Wir wollen in Esslingen weniger Stau und mehr Platz für grüne Inseln? Dann brauchen wir mehr Busse mit einem zuverlässigen Transportangebot, auch abends und an den Wochenenden. Denn Busse und Bahnen schaffen Platz für mehr Lebensqualität!

VCD – Der ökologische Verkehrsclub in Deutschland

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