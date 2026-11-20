Foto: Freie Wähler Esslingen e.V.

Die Buslinie 103 bietet über Hedelfingen mit Anschluss an die Stuttgarter Stadtbahnlinien U9 und U13 eine interessante Alternativroute von Esslingen in die Landeshauptstadt. Deshalb sehen wir Freien Wähler die geplante Einstellung des Abschnitts zwischen Weil und Hedelfingen kritisch. Ein offener Brief der politischen Vertreter aus Hedelfingen hat uns veranlasst, die Vorteile und Nutzung der Verbindung nochmals zu hinterfragen und eine Anfrage an die Stadtverwaltung zu stellen.

Gerade angesichts der anhaltenden Probleme mit der Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit der S-Bahn ist diese gut getaktete Verbindung interessant – auch für Fahrgäste, die von Stuttgart nach Esslingen kommen. Neben der Linie 101 über Obertürkheim auf der nördlichen Neckarseite bietet die Linie 103 eine weitere Möglichkeit, auf der südlichen Seite nach Stuttgart zu gelangen.

Die Verwaltung bezeichnet den Abschnitt Weil–Hedelfingen als „schwach genutzt“. Wir möchten wissen, welche Fahrgastzahlen dieser Einschätzung zugrunde liegen und in welchem Umfang Schülerinnen und Schüler aus Stuttgart die Esslinger Schulen sowie Jugendliche aus Stuttgart den Sportpark Weil mit der Linie 103 erreichen. Auch die Gründe für die geänderte Planung, die tatsächlichen Einsparungen und die Vorgaben des Nahverkehrsplans wollen wir klären.

Natürlich müssen wir angesichts der angespannten Haushaltslage auch beim ÖPNV auf die Kosten achten. Bevor aber eine bestehende Verbindung eingestellt wird, sollten Nutzen, Kosten und Auswirkungen sorgfältig geprüft werden. Je nach Ergebnis unserer Anfrage halten wir es für sinnvoll, im zuständigen Ausschuss nochmals über die Einstellung dieses Streckenabschnitts zu beraten.