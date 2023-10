Buntes Programm beim MVL-Ausflug

Foto: S. Gansloser

Am 1. Oktoberwochenende startete der MVL zum Jahresausflug. Nach einem kurzen Halt mit Vesper, welches wieder unsere Luise organisiert hatte (vielen Dank!), erreichten wir den Barfußpfad in Hallwangen. Dann hieß es für die erste Gruppe Schuhe und Strümpfe ausziehen und ab ins feuchte kühle Gras. Es galt die verschiedensten Bodenbeschaffenheiten barfüßig zu erspüren und Hindernisse zu überwinden. Manches versetzte einen in die Kindheit zurück, doch es waren auch nicht ganz so angenehme Dinge dabei… Die andere Gruppe vergnügte sich in der Räucherei Pfau. Nach der Führung durch den Chef durften verschiedene Köstlichkeiten wie Schwarzwurst, Speck sowie Salami mit Kirschwasser verkostet werden. Nach einem „kleineren Einkauf“ in der dazugehörigen Metzgerei sammelte der Bus die Barfußwanderer wieder ein. Kurz danach stoppte der Bus nochmals und eine Gruppe „Wanderwütige“ machten sich zu Fuß auf den Weg nach Freudenstadt. Der Rest fuhr mit dem Bus und unserem Busfahrer Hans Haußmann dorthin und aß gemütlich zu Mittag. Anschließend fuhren wir mit dem Bähnle und lernten so, auf sprachlich höchst amüsante Weise, die nahe Umgebung kennen. Die Wanderer trafen ein und dann ging es mit dem Bus ins Schlafquartier. Abends gab es wieder zwei Gruppen, die einen gingen zum Abendessen, die anderen unternahmen eine halbe Weltreise mit dem Großraumtaxi zu einem Festle des Musikvereins Betzweiler. Nach einem feucht-fröhlichen Polka-Abend, kehrte die Gruppe wieder zurück ins Hotel – doch da war noch lange nicht Schluss…

Am nächsten Tag fuhr ein Teil der Mannschaft zum Mummelsee und die anderen spielten in Kleingruppen Adventure Golf, eine Mischung zwischen Minigolf & richtigem Golf.

Nach einer Siegerehrung und gestärkt mit Pizza, Kaffee und Kuchen, ging es auf den Rückweg.

Für “von ganz jung” bis „etwas älter“ war es wieder ein toller abwechslungsreicher Ausflug bei dem für jeden was dabei war! Danke an die Organisatoren Luise Schwammel, Kuno Zeller und Hans Haußmann.