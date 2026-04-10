Bunter Nachmittag 60+

Foto: M. Diener

Endlich ist er da, der Frühling! Und wie jedes Jahr um diese Zeit laden die Sängerinnen und Sänger des Sängerbundes zu ihrem traditionellen „Bunten Nachmittag 60+ ein, und zwar am 18. April um 15.00 Uhr ins vereinseigene Sängerheim im Bregel 8. In diesem Jahr jedoch gibt es eine angenehme Veränderung, Das „Cafe Krümel“ hat seit Mitte März seinen Patz im Sängerheim bezogen und Wirtin und Kuchenbäckerin Verena Mohnke wird die Gäste mit ihren Kuchenkreationen verwöhnen. Das erfreut sicherlich die Sängerinnen und Sängerfrauen, die in den zurückliegenden Jahren selbst für das Kuchenbuffet gesorgt hatten.

Für die Gestaltung des Nachmittags sorgt der Traditionschor, der einen bunten Melodienstrauß aus seinem Repertoire zum Besten geben wird. Außerdem kann man sich auch auf verbale Schmankerl freuen. Aber es wird auch genügend Zeit bleiben, Erinnerungen und die neuesten Erlebnisse auszutauschen. Und Frau Mohnke wird die Gäste sicherlich nicht ohne ein kleines Vesper und ein gutes Viertele nach Hause gehen lassen.

Zu diesem beliebten Nachmittag sind Freunde und Bekannte herzlich willkommen.