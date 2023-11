Bunte Besuchergruppe unterwegs in Berlin

Foto: Deutscher Bundestag

Bei der letzten Besucherfahrt in diesem Jahr, waren Mitglieder des Esslinger Jugendgemeinderats und viele Ehrenamtliche aus meinem Betreuungswahlkreis Main-Tauber zu Gast in Berlin. Auf das Abgeordnetengespräch im Reichstag habe ich mich gefreut, und wir hatten eine spannende Diskussion: Natürlich spielten dabei die aktuellen Krisenherde in der Welt, Antisemitismus bei uns und die Zukunft unseres demokratischen Miteinanders, die Energie- und Mobilitätswende eine wichtige Rolle. Gleichzeitig ging es aber auch darum, wie wir unsere grüne Politik und unsere Lösungen für die großen Herausforderungen besser transportieren können. Denn wir müssen die Menschen besser davon überzeugen, nicht an die einfachen Problemlösungen zu glauben, die es in dieser komplexen Welt eben nicht gibt. Eine Aufgabe, die wir nur gemeinsam meistern können. Mir hat besonders gefallen, wie die Jugendlichen sich hier eingebracht haben. Und der Esslinger Jugendgemeinderat gibt auch immer wieder wichtige Anstöße für die Esslinger Kommunalpolitik. Neben dem obligatorischen Gruppenfoto bei wunderschönem Herbstwetter auf der Reichstagskuppel war die Gruppe unter anderem unterwegs im Auswärtigen Amt, bei der Heinrich-Böll-Stiftung, der Landesvertretung von Baden-Württemberg, der Gedenkstätte Berliner Mauer in der Bernauer Straße und im „Tränenpalast“, der Ausreisehalle der ehemaligen DDR in den Westen am Bahnhof Friedrichstraße.