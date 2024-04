Bundesliga-Saisonstart für Berkheim

Foto: Georg Hrivatakis

Es geht wieder los: Die Turnerinnen des TSV Berkheim starten am Samstag in ihr zweites Bundesliga-Jahr. In der Neurotthalle im badischen Ketsch kämpfen sie um die ersten Saisonpunkte. Wie im Vorjahr beim Bundesliga-Debut soll auch 2024 der Klassenverbleib gelingen – und vielleicht geht in dem Feld der acht Mannschaften auch etwas mehr. “Wenn wir vollbesetzt sind, ist auch Platz vier bis fünf drin”, sagt Trainer Gerhard Weber. Die Zuversicht rührt daher, dass der TSV Berkheim von der neuen local gymnast-Regel profitiert. Bisher mussten sich die beiden Top-Turnerinnen Carina Kröll und Irene Lanza den Ausländerplatz im Team teilen, so dass an jedem Gerät immer nur eine von beiden turnen durfte. In der neuen Saison dürfen beide ran. Weil Carina Kröll, die neben der deutschen auch die österreichische Staatsangehörigkeit besitzt, schon seit ihrer Kindheit für den TSV Berkheim turnt ist es unerheblich, dass sie international für Österreich an die Geräte geht. Carina Kröll präsentierte sich vor wenigen Wochen noch dazu in hervorragender Form: Beim DTB-Pokal in Stuttgart verpasste sie nur knapp eine Medaille. Doch dann kam die Hiobsbotschaft: Wegen einer Verletzung fällt Carina Kröll für den Bundesliga-Auftakt aus, sie musste vergangene Woche am Meniskus operiert werden. Noch zwei weitere Turnerinnen fallen aus: Sarah Vogel, die zum Nachwuchskader des DTB gehört und dieses Jahr das Alter erreicht hat, um in der Bundesliga turnen zu dürfen, hat im Training einen Kreuzbandriss erlitten, und Lona Häcker laboriert immer noch an Rückenproblemen. Die Hoffnungen ruhen deshalb vor allem auf Irene Lanza, die in diesem Jahr schon zwei Wettkämpfe in Italien bestritten hat, bei denen sie jeweils mehr als 50 Punkte holte. Anni Bantel, Petra Stabile, Anna-Marleen Piée, Sophie Spohn und Denise Herrmann komplettieren das Team. “Sie sind alle motiviert”, sagt Trainer Gerhard Weber, der sich ganz besonders auf den Heimwettkampf am 9.11. in Esslingen freut: “Das wird das Hightlight des Jahres.”