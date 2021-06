Bund fördert Neckaruferpark mit 2,4 Mio Euro

Foto: SPD

Die Stadt Esslingen erhält zur Gestaltung des Neckaruferparks einen Bundeszuschuss von 2,4 Millionen Euro. Damit kann das Projekt, dessen Kosten auf knapp 8,7 Millionen Euro veranschlagt werden, früher als erhofft umgesetzt werden. Zu verdanken ist dieser Geldsegen dem Nürtinger Bundestagsabgeordneten Nils Schmid, der für die SPD auch den Nachbarwahlkreis Esslingen betreut. Nicolas Fink, Fraktionsvorsitzender der SPD im Esslinger Gemeinderat, freut sich über den Erfolg von Nils Schmid. Dieser hatte sich in Berlin für den Förderantrag Esslingens stark gemacht. Schmid hatte Ende 2020 den stellvertretenden Vorsitzenden des Haushaltsausschusses im Bundestag, Martin Gerster (SPD), an den Neckar gelotst. Gerster zeigte sich vor Ort im Gespräch mit OB Jürgen Zieger und Bürgermeister Wilfried Wallbrecht angetan: „Das Projekt ist durchdacht, ausgereift und passt genau auf die Zielsetzung des Programms“, so Gerster. Ein wichtiger Pluspunkt sei auch die breit gefächerte Bürgerbeteiligung bei der bisherigen Planung und die vorbildliche Aufbereitung der erforderlichen Unterlagen durch die Esslinger Stadtverwaltung. „Mit der Einbindung des Radschnellwegs wird nachhaltige Mobilität deutlich attraktiver“, zeigt sich auch Matthias Klopfer, OB-Kandidat für Esslingen, erfreut über die finanzielle Hilfe aus Berlin und ist überzeugt: „Mit dem Neckaruferpark entsteht nahe der Innenstadt ein attraktiver Zugang zum Neckar mit hoher Aufenthaltsqualität für alle, aber auch mit ökologischen Rückzugsflächen, die dem Artenschutz dienen.“

Telefonsprechstunde der SPD-Gemeinderatsfraktion: Am 17. Juni erreichen Sie den Berkheimer Stadtrat Richard Kramartschik zwischen 18 und 19 Uhr unter der Telefonnummer 0711-50481827. Er hat ein offenes Ohr für Ihre Anliegen und Themen.

Talk mit Landtagsabgeordnetem Nicols Fink: Insta-Live mit Pfarrer Christoph Schweizer am Freitag, 18. Juni, um 19 Uhr mit dem Thema: „Kirche in Corona-Zeiten“.