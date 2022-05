Bürgersprechstunde mit Sebastian Schäfer

Foto: Stefan Kaminiski

Wir leben aktuell in Zeiten, die uns alle sehr herausfordern und in denen bisher Gewohntes und Gewissheiten ihre vermeintliche Gültigkeit rapide verloren haben. Der Krieg in der Ukraine zeigt uns, wie verletzlich unser Wirtschafts- und Energieversorgungssysteme und damit letztlich unser Gesellschaftssystem sind. Ich verurteile den brutalen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine aufs Schärfste. Der entschlossene Kampf der Ukrainerinnen und Ukrainer ist daher auch ein Kampf für die uns mit der Ukraine verbindenden gemeinsamen europäischen Werte. Für das Recht souveräner Staaten und Gesellschaften, über ihren eigenen Weg zu entscheiden.

Sicherlich treiben auch Sie Fragen zu diesen Themen um. Welche Konsequenzen werden die Abhängigkeiten, in die wir uns von Russland selbst gebracht haben, für unsere Zukunft haben? Wie können wir in Zukunft in Europa friedlich zusammenleben und unsere Arbeitsplätze und damit unseren Wohlstand halten? Wie können wir eine wirkliche Energiewende möglichst schnell erreichen, was bedeutet das für den Klimaschutz und lässt sich dies alles auch finanzieren? Auch die Frage, wie wir weiter mit der Corona-Pandemie umgehen, wird uns weiterbeschäftigen.

Zu diesen und natürlich Ihren Fragen, Anliegen und Anregungen stehe ich Ihnen bei meiner telefonischen Bürger*innensprechstunde am Montag, den 2. Mai ab 16 Uhr gerne zur Verfügung. Bitte melden Sie sich dazu bei meinem Team unter: sebastian.schaefer.wk@bundestag.de und mit Angabe Ihrer Telefonnummer an, damit wir Sie anrufen können.

Ihr Sebastian Schäfer