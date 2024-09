Bürgerschaftliches Engagement im Pflegeheim

Foto:

Im Rahmen der bundesweiten Aktion ” Engagement-macht-stark” lädt das Städtische Pflegeheim Obertor herzlich zu einem Informationsabend über ehrenamtliche Mitarbeit interessierte Bürger:innen ein.

Am Mittwoch, den 2. Oktober 2024 um 18.00 Uhr in unserem Café Zeitlos wollen wir Einblicke geben in die vielfältigen Möglichkeiten bürgerschaftlichen Engagements in unserem Pflegeheim. Wir suchen Hilfe und Unterstützung bei Veranstaltungen, Festen, Ausflügen , Musikalische Angebote , Betreuungsangeboten für unsere Bewohner:innen, oder auch Mithilfe im unserem Café Zeitlos.

Alle Interessierten sind willkommen und wir sind offen für Ihre Talente und kreativen Ideen !

Um Anmeldung wird gebeten:

Telefon: 07711/35172-1001

Mail: ulrike.rebstock@pflegeheime-esslingen.de