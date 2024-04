Bürgerausschuss Oberesslingen auf dem Wochenmarkt

Foto: Inge Walz

Es war ein voller Erfolg: Am Gründonnerstag war der Oberesslinger Bürgerausschuss mit einem Infostand auf dem Wochenmarkt am Wäsemle vertreten. Die bunten BA-Ostereier, die dabei als kleine Überraschung verteilt wurden, fanden freudige Abnehmer. Bereits nach einer Stunde war der ganze Vorrat unter die Leute gebracht. Es gab viele nette Begegnungen, und es wurden viele interessante Gespräche geführt.

Angesichts der positiven Resonanz wird der Bürgerausschuss die damit begonnene Aktion in den nächsten Monaten fortführen. Auch im April – genauer am 25.04. – werden wir also wieder mit einem Infostand auf dem Wochenmarkt zu finden sein. Ulrike Wiedemann und Inge Walz werden dort ab 8.00 Uhr mit einem offenen Ohr für alle Oberesslinger Themen und Anliegen bereitstehen, und auch eine kleine Überraschung wird es wieder geben.