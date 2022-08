Bürgerausschuss macht Spaß

Foto: Roswitha Rostek

Der Ehrenamtstag beim Kino auf der Burg ist eine lange und gute Tradition. Die Stadt Esslingen spendiert allen, die sich ehrenamtlich einbringen und damit für die Stadtgesellschaft mehr tun, als ihre Pflicht, eine Kinokarte beim Kino auf der Burg. Es ist immer wieder schön, dort auf die große Familie der Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu treffen, die sich in Vereinen, Schulen, Kirchen oder Politik zum Wohle aller einbringen. Man trifft sich an der Cinebar, und plaudert miteinander. Nach der Ansprache von OB Matthias Klopfer durfte man dieses Jahr bei bestem Open-Air-Kino- Wetter den französischen Film: „Plötzlich aufs Land“ genießen- die einen ganz stilecht auf den Picknickdecken, die anderen auf den Stühlen. Diese kleine Anerkennung für das ehrenamtliche Engagement ist schön, aber noch schöner ist es, dass das Ehrenamt selber auch Spaß macht. Zum Beispiel bei uns im Bürgerausschuss WHSO: Sich um Dinge zu kümmern, die den BewohnerInnen am Herzen liegen, sich gemeinsam für ein besseres Lebensumfeld einzusetzen, Probleme in Angriff nehmen und sie im Kleinen schon anpacken, bevor sie groß werden, das ist eine sinnvolle Aufgabe. Beim Schwörtag hat die Festrednerin Barbara Bosch, Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung ein hohes Lob für die Bürgerausschüsse ausgesprochen: „Das ist ein einzigartiges basisdemokratisches Modell!“ Nach der Sommerpause laden wir beim Flandernfest am 25.9.2022 wieder zum Bürgergespräch ein und haben ein offenes Ohr für alle ihre Anliegen. ba_whso@esslingen.de