Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit; Anja Heller-Kemp

Für viele Menschen in RSKN ist das Bücherhäusle im Zentrum Sulzgries schon zu einem beliebten Anlaufpunkt geworden. Ob man nun ein paar gelesene Bücher ins Regal stellen möchte oder ein paar neue Schätze für die kalten Novembertage sucht – Dank der liebevollen Betreuung durch den Lesekreis ist für Jede und Jeden ein besonderer Leseschatz dabei.

Erst im Sommer hatte das Häuschen einen neuen Anstrich bekommen, doch durch einen Autounfall letzte Woche wurde es so sehr beschädigt, dass es erst einmal grundlegend überprüft werden muss und neue Beine braucht. Die Bücher sind in der Zwischenzeit eingelagert und sobald das Häusle wieder einsatzfähig ist, werden sie wieder an ihren Platz geräumt.

Wichtig ist, dass zumindest niemand zu Schaden gekommen ist. Es zeigt aber auch, dass gerade im Zentrum Sulzgries mit Bushaltestelle, wartenden Fahrgästen, Fußgängern, Fahrradfahrern und weiteren Verkehrsteilnehmern sehr viel Umsicht und Achtsamkeit füreinander geboten ist. Gerade den Kleinsten und Menschen mit Handicap wird hier sehr viel abverlangt. Seien wir daher achtsam füreinander und miteinander.