Bücherei: Bürgerbegehren für den Pfleghof

Foto: Hermann Beck

Es dürfte sich inzwischen rumgesprochen haben: Mit 19:18 Stimmen beschlossen OB, Grüne, SPD und die anwesenden Freien Wähler den Ankauf des ehem. Kleidergeschäfts Kögel und damit den Umzug der Bücherei. Die Linke ist der Meinung, dass darüber die Bürger*innen entscheiden sollen – wie schon 2019. Deshalb unterstützen wir das beantragte Bürgerbegehren für den Standort Bebenhäuser Pfleghof.

Unter „es-entscheidetselbst@gmx.de“ können sich alle melden, die Informationen zum Bürgerbegehren oder Unterschriften sammeln möchten. Formulare können u.a. im Zeitschriftengeschäft, Entengraben 2, abgeholt oder zurückgegeben werden. Die Daten dienen lediglich zur Erreichung der erforderlichen knapp 5000 Unterschriften, die innerhalb von drei Monaten zusammenkommen müssen und werden zu keinem anderen Zweck verwendet.

Mit dem Umzug kommen Kosten von mind. 20 Mio € auf die Stadtgesellschaft zu und zusätzlich die Sanierungskosten für den Bebenhäuser Pfleghof – ohne, dass jemand derzeit garantiert, dass dieser in städt. Hand bleibt. Mehr noch: Heugasse 11 und das Gelbe Haus (Stadtmuseum) könnten zur Kostendeckung herangezogen und verkauft werden. Auch der Pfleghof am Ende?

Für ein erfolgreiches Bürgerbegehren bedarf es zahlreicher Unterstützung – ideell und finanziell. Helfen Sie mit, sammeln Sie Unterschriften, reden Sie mit Freunden und Bekannten. Wie Stadtspitze und Ratsmehrheit mit einem Bürgerentscheid umgehen, macht es erforderlich, die Bürger*innen erneut zu befragen. Lassen Sie die Bürger*innen das letzte Wort haben! Am Mittwoch, 09.07. um 19:30 Uhr sind alle am Bürgerbegehren Interessierte zu einem ersten Treffen ins Mehrgenerationenhaus in der Pliensauvorstadt (Weilstr. 8) eingeladen.