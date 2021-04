Brunnenwandertag fällt aus

Foto:

Der Brunnenwandertag, der am 1. Mai seit vielen Jahren vom BA WHSO organisiert wird, muss leider auch in diesem Jahr Corona bedingt noch einmal ausfallen. Die Wanderung durch das obere Hainbachtal von Brunnen zu Brunnen erfreute sich in der Vergangenheit großer Beliebtheit. Nicht nur, weil an verschiedenen Stationen von den örtlichen Vereinen fürs leibliche Wohl bestens gesorgt wird und die Brunnen zu diesem Tag mit Blumen geschmückt werden- sondern auch, weil gerade im Frühling das Hainbachtal mit den blühenden Obstbäumen einen wunderschönen Anblick bietet. An warmen Tagen freuen sich besonders die Kinder darüber, die Arme oder an manchen Stellen sogar die Füße im Wasser zu erfrischen. Den Brunnenwanderweg kann man natürlich auch ohne Brunnenwandertag machen. Dafür hat der BA WHSO den Rundweg nun extra neu gekennzeichnet. Wer also dem Logo – die blaue Silhouette des Achtröhrenbrunnens auf weißem Grund- folgt, kann an all den 9 Brunnen vorbeiwandern und viele schöne Ausblicke genießen. So manches Bänkle lädt zum Verweilen ein. Der Rundweg ist ca. 7 km lang und hat wenige Steigungen. Der Einstieg ist an vielen Stellen möglich, am besten vielleicht am Achtröhrenbrunnen in der Stettener Straße oder an der Hainbachschule. Pünktlich zum 1. Mai wird der BA WHSO auch einen neuen Flyer mit Erklärungen zu den Brunnen präsentieren.