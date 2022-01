Botschaften für klimagerechte Zukunftsgestaltung

Kurz vor Weihnachten war unser mittlerweile schon gut bekannte Klimawunschbaum unterwegs zu seinem letzten Auftritt in diesem Jahr: er war Kulisse bei der Übergabe seines Schmucks, nämlich der mehr als 300 gesammelten Klimabotschaften, an den Bundestagsabgeordneten Sebastian Schäfer von den Grünen. Menschen zwischen 3 und 91 Jahren haben an dieser Aktion in der Adventszeit teilgenommen, um ihre Wünsche und Bedürfnisse den politisch Verantwortlichen auf diesem Weg mitzugeben. Anlass der Aktion war der Jahrestag des Pariser Klimaschutzabkommens. Schon am 12.12.2015 hatte sich die Staatengemeinschaft dazu verpflichtet, die Erderwärmung zu begrenzen – und doch hat sie bisher viel zu wenig getan. Auch wenn die neuen Regierungsparteien das Gegenteil beteuern – der Koalitionsvertrag reicht nicht annähernd aus, um Deutschland auf einen 1,5-Grad-Pfad zu bringen. Damit ist klar: Klimaschutz muss hier und jetzt vor Ort stattfinden. Die Zeit drängt! Deshalb haben wir mit unserer Aktion die Esslinger Abgeordneten des Deutschen Bundestages aufgefordert, sich mit aller Kraft mit ihrem Mandat in Berlin und im Wahlkreis dafür einzusetzen, dass Deutschland seinen Beitrag zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze leistet. Für unsere Zukunft! Für die Zukunft unserer Kinder! Dazu werden wir uns ca. 100 Tage nach dem Start der neuen Bundesregierung wieder mit Sebastian Schäfer austauschen. Und wir werden weiterhin auf den Straßen aktiv sein, um Politiker wie auch die Öffentlichkeit auf das 1,5°-Ziel zu fokussieren.