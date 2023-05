Bolzplatz Zollberg: START UNTERSCHRIFTENSAMMLUNG

Foto: luvmybry auf Pixabay

Das haben wir am Samstag von einem Zollberger erfahren: Zum Andenken an seinen früh verstorbenen Sohn stiftete der ehemalige GEMEINDERAT Herr STIEFELMAIER der Zollberger Jugend einen tollen Bolzplatz. Bedingung für diese Schenkung war, dass die Stadt auf dem Gelände einen Bolzplatz baut. Welch ein vorbildliches Engagement für die Jugend! Meilenweit davon entfernt sind die Gemeinderäte die mit dem Flächennutzungsplan die Zerstörung von 10 Bolz-, Spiel- und Sportplätzen beschlossen . Während in ganz Deutschland Initiativen ergriffen werden, die Jugend nach Corona sportlich zu fördern, erleben wir in Esslingen in den Stadtteilen genau das Gegenteil. Marode Schul- und Sporthallen und Fußballplätze die für künftige Bebauung in vorauseilendem Gehorsam jahrelang für den Vereinssport gesperrt werden. Und das alles zugunsten einzelner „Leuchtturmprojekte“ wie das Sportstadion Weil, in dem jetzt schon alle Kapazitäten ausgebucht sind. Dabei gibt es finanzielle Förderung vom Land. Allein in diesem Jahr werden 103 kommunale Bauprojekte mit über 18 Millionen Euro bezuschusst.

Dabei ist das Problem bejkannt:: 2022 tauschte sich Bundesjugendministerin Lisa Paus beim vierten präventions- und gesundheitspolitischen Abend der Deutschen Sportjugend und des Deutschen Olympischen Sportbundes darüber aus, was Kinder und Jugendliche in Bewegung bringt und wie sie für Sport begeistert werden können. Beim Gemeinschaftssport lernen sie, sich in eine Gruppe einzufinden, gemeinsam ein Ziel zu verfolgen und mit Erfolgen und Niederlagen umzugehen. Bewegung fördert eine gesunde physische, psychische und soziale Entwicklung. Bewegung macht Spaß und hält fit, verbraucht Energie, gleicht Stress aus.

Für den Erhalt des Bolzplatzes haben wir eine Unterschriftensammlung gestartet. Wer unterschreiben will oder selbst Unterschriften sammeln, kann sich wenden an: Heribert Müller, Zollernplatz 5, Tel.: 07113703545 oder an vorstand@fuer-esslingen.de.