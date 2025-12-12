Böllerverbot in die Stadtteile ausweiten!

Foto: Jörg Sanzenbacher

In der gesamten Innenstadt ist das Böllern dieses Sylvester verboten. Gut so! Bürgerinnen und Bürger aus den Stadtteilen sorgen sich aber um so mehr. In den Stadtteilen gibt es berechtigte Befürchtungen, dass sich die Innenstadtböllerei in die Stadtteile verlagern wird. Folgende Stimmen aus der Bürgerschaft haben uns erreicht:

“Bereits letztes Silvester brannte der Steg zur Pliensaubrücke mit bleibenden Schäden. Es ist zu befürchten, dass die gesamte Böllerei in die Pliensauvorstadt und auf den Steg verlagert wird.”

“Auf dem Zollberg ist es auch nicht besser, namentlich auf dem Zollernplatz.”

“Man muss hier leider flüchten an Silvester.”

“Italien zeigt eindeutig, wie es besser gehen kann: Die letzten Jahreswechsel haben wir immer in der Toskana verbracht. Dort gibt es in den Städten ein kommunales Feuerwerk. Auf den Straßen steht man friedlich und prostet sich zu.”

Laut forsa-Umfrage sprechen sich 59% der Menschen in Deutschland für ein Böllerverbot aus.

2,3 Mio. Menschen haben die Petition der Gewerkschaft der Polizei, Berlin “Bundesweites Böllerverbot, jetzt!” unterschrieben. Die größte Petition in Deutschland: https://innn.it/boellerverbot

Über 700.000 Menschen haben die Petition #böllerciao der Deutschen Umwelthilfe unterschrieben. Unterstützt von: Gewerkschaft der Polizei, Bundesärztekammer, VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz, Deutscher Tierschutzbund, Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Deutsches Kinderhilfswerk e.V., Deutsche Atemwegsliga, Deutsche Lungenstiftung, Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP), Deutscher Allergie- und Asthmabund (DAAB), Andreas Reuland (Augenarzt) und vielen anderen.