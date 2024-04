Foto: Bildquelle: www.pixaby.de

Traditionell lädt der Obst- und Gartenbauverein RSKN am 1. Mai zum Blütenumgang ein. Dank der kalten Witterung dürften wir dieses Jahr noch verschiedene Bäume in voller Blütenpracht erkunden können. Los geht es um 9.30 Uhr am Parkplatz Bürgerhaus (Sulzgrieser Strasse 170) – Ebene Getränkemarkt Bayha. Etappenziel wird gegen Mittag das Feuerwehrfest Sulzgries sein, wo wir die Wanderung gemütlich ausklingen lassen wollen. Herzliche Einladung zum Mitwandern.