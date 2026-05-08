Blütenumgang 2026

Foto: Bildquelle: Thilo Rühle

Traditionell lud der Obst- und Gartenbauverein RSKN am 1. Mai zum Blütenumgang ein. Los ging es am Parkplatz Bürgerhaus. Eine kleine Gruppe an Mitwandernden fand sich bei Sonnenschein und einem frischen Ostwind ein. Dank der kühlen Witterung in diesem Frühjahr standen noch verschiedene Obstbäume in voller Blütenpracht. Ein großer Schlenker führte uns zum Stückle der Familie Hemminger. In der Sonne und bei einer kleinen Stärkung konnte man den Maifeiertag schon richtig genießen. Gegen Mittag erreichten wir den Zielpunkt des Blütenumgangs – das Feuerwehrfest Sulzgries sein, wo wir die Wanderung gemütlich ausklingen ließen. Ein Dank gilt der Familie Hemminger und dem Team der Freiwilligen Feuerwehr RSKN. Wir haben uns sehr wohl gefühlt und nächstes Jahr zum Blütenumgang kommen wir wieder!