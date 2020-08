BluesinTown Session auf der Burg in Esslingen

Diese Woche am Freitag, 07.08. und am 21.08.2020 um 19:00 findet im Rahmen des Esslinger Burgsommers unsere Freitagssession auf der Burg in Esslingen statt.

Die fast einzigartige Mischung aus Open Stage und Jam Session – üblicherweise freitags in der Blues Base von Blues in Town – ist eine echte Wundertüte. Das Programm entsteht spontan am Abend. Wer etwas vortragen möchte meldet sich an und bekommt für ein paar Songs die Bühne.

Die Akteure stellen spontan unterschiedliche Formationen zusammen, spielen Eingeübtes und neue Ideen. Wer Mut hat ist als Akteur gerne gesehen. Auf diese Weise sind wir schon oft in den Genuss echter Highlights gekommen. Sowohl als Zuschauer als auch als Musiker.

Corona Pandemie bedingt muss man sich online anmelden und es wird ein Unkostenbeitrag erhoben. BluesinTownmitglieder erhalten eine Ermäßigung.

https://www.esslingen.de/start/es_themen/back+in+town.htm