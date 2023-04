BluesBase-Special – Folk&Blues Fingerstyle Guitar

Foto: Biber Herrmann-Presse

Am 15.04.2023 um 20:30 Uhr gastiert Biber Herrmann, der den akustischen Blues-Fingerstyle nach Wernau bringt, in der BluesBase. „Biber Herrmann ist einer der authentischsten und wichtigsten Folk-Blues-Künstler in unserem Lande und darüber hinaus. He‘s a real soul brother, und glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich rede.“ Mit diesen Worten adelte der legendäre Konzertveranstalter Fritz Rau, der neben den Rolling Stones und Eric Clapton die ganze Welt-Elite des Blues, Rock und Jazz auf die Bühnen Europas gebracht hat, den Songwriter und Gitarristen. Zu Recht, denn der aus dem Rhein-Main-Delta stammende Matthias „Biber“ Herrmann vereinigt Singer/Songwriter-Poesie, virtuose Gitarren-Artistik und stampfenden Akustik-Blues zu einer exquisiten Mischung, die ihre eigene Sprache und Färbung besitzt. Auf der Bühne erlebt man Biber Herrmann als einen Entertainer und Geschichten-Erzähler, der, mit einer guten Prise Humor ausgestattet, in seinem erfolgreichen Leben „on the road“ seine Bodenhaftung behalten hat. Biber Herrmanns Blues versetzt die Zuhörer nach New Orleans! Seine Musik ist beeindruckend, großartig und faszinierend. Er strotzt vor Energie, wirft sich in jeden Ton, hält die Zuhörer in seinem Bann und wird mit keinem Ton eintönig. Weitere Infos findet ihr wie immer auf: www.bluesintown.de.