BLUES BASE – PubQuiz, Dance, Music and Fun

Foto: BIT-Presse

Am Samstag 9.12.2023, 13.30 bis 18.30 Uhr, gibt es einen SPECIAL WORKSHOP DANCING THE BLUES mit BluesKitchen Stuttgart e.V. in der Bluesbase. „Shine on the dance floor“ ist das Motto. Mann und Frau kann ausgehend vom eigenen Groove coole Moves lernen, mit denen man sich stylisch auf der Tanzfläche bewegen kann. Keine Vorkenntnisse erforderlich. Einzelne Tänzerinnen und Tänzer sind ebenso willkommen wie Paare. Anmeldung bis 2. Dezember über workshops@bluesintown.de

Am Abend kann Erlerntes sofort beim BLUES BASE SPECIAL umgesetzt werden. Ab 20.30 Uhr spielen OUT OF FASHION fetzigen Blues, Rock und Funk … erstklassiger gitarrenlastiger Bluesrock, kraftvoll und dynamisch gespielte Grooves, mitreißende Soli – und das alles gepaart mit ansteckender Spielfreude. Eindrucksvoll demonstrieren die Musiker von Out of Fashion, wie vielseitig und aktuell der elektrische Blues und Rock der 60er und 70er Jahre klingen kann. Die Band spielt seit 2013 im Raum Esslingen und Stuttgart, war aber auch zu Gast auf diversen Festivals in Frankreich und Polen, und jedes Mal überzeugten die Musiker von Out of Fashion das Publikum mit ihrer abwechslungsreichen Show. Handgemachte Musik ist ihr Markenzeichen. Gefühlvoll, verspielt, manchmal mit jazzigen Anklängen, mal funky, aber immer erdverbunden, kraftvoll und oft auch richtig dreckig.

Wer es lieber ruhiger aber nicht weniger spannend mag ist herzlich zu unserer PubQuizNight diesen Freitag, 01.12. ab 19:30 Uhr eingeladen. Kommt und lasst euch Deie und andere Leckereien schmecken, beantwortet Fragen, nicht nur zum Blues, und räumt die tolle Preise ab! Weitere Info auf unserer Webseite: www.bluesintown.de