Blinden- und Sehbehindertenselbsthilfe stellt sich

Beim Tag der offenen Tür des Klinikum Esslingen am Samstag 17.06. von 11:00 – 16:00 finden Sie neben anderen Selbsthilfegruppen auch uns im neuen Klinikgebäude – Bau 0. Selbsthilfe ist sehr wichtig für neu betroffene von Blindheit und Sehbehinderung, aber auch für Angehörige, Freunde und Nachbarn. Unsere Bezirksgruppen Mitglieder geben gerne Erfahrungen und wissenswertes weiter. Die Beratungsstellen „Blickpunkt Auge“ helfen fachlich weiter. Wir laden Sie herzlich ein das Angebot der Bezirksgruppe Esslingen des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Württemberg kennenzulernen. Auch für Kinder ist was geboten – Tast- und Hörmemori, Fühlsäckchen und ein Tastkasten warten auf euch liebe Kinder. Simulationsbrillen und Schriftproben zeigen die unterschiedlichen Sehbehinderungen. „Schlecht sehen gibt es in vielen Formen“ – „Rat und Unterstützung ebenfalls“. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.