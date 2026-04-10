..BLICKPUNKTBAHNHOFSTRASSE…

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Am Ostersamstag hat die

„Bahnhofstraßeninitiative“

vielen Kindern mit einem Schokoladentäfelchen –

liebevoll verpackt von einer ortsansässigen Confiserie –

eine kleine Osterfreude bereitet.

Der Osterhase und Pips, das Küken, wurden eifrig fotografiert,

und alle hatten einen Riesenspaß auf unserer Bahnhofstraße.

So wurde die Bahnhofstraße wieder einmal zum

„Blickpunkt“.

Das nächste Bahnhofstraßen-Event ist bereits in Vorbereitung.

Liebe Kinder, freut euch auf Samstag, den 9. Mai!

Und denkt daran:

Am 10. Mai ist Muttertag …

Eure Bahnhofstraßenbetreuerin

Elke Paul