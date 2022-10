BLÄSERKLÄNGE mit BLÄSERQUARTETT BLECHLAWINE

Foto: Sophie Pope

Morgen Samstag, 15. Oktober 2022 findet im Münster St. Paul die letzte Samstagsmatinée in diesem Jahr statt.

Das Blechbläserquartett Blechlawine beendet dies Konzertreihe mit festlicher Bläsermusik.

Auf dem Programm stehen der erste Satz aus Friedrich Händels Orgelkonzert in F-Dur Op.4 Nr. 2, von Antonio Vivaldi der erste und der zweite Satz aus dem Konzert in c-Moll, welches Johann Sebastian in einer Orgelübertragung bekannt gemacht hat, von Sophie Pope, der Leiterin und Posaunistin des Ensembles, die „Festival Intrada“ aus dem Jahre 2018 für das Blechbläserquartett und Orgel, von Chris Hazell „Two Brass Cars“ und von Erwin Berlin „Puttin` on the Ritz“.

An der Rieger-Orgel spielt Münsterorganist Felix Muntwiler

Das Konzert beginnt um 11.15 Uhr