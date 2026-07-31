Bitte nicht zur Chorprobe kommen!

Foto: Esslinger Liederkranz

Erst am 15.9. treffen sich der Esslinger Liederkranz und die SING_UNI wieder. Und die Sängerinnen und Sänger freuen sich auf neue Gesichter, Stimmen – Menschen!

Wenn Du höher, schneller, weiter singen willst oder Dich für vielseitige Programme interessierst, wenn Du gerne Musik aus dem Barock, der Klassik oder der heutigen Zeit singst , oder an bisherige Chorerfahrung anknüpfen willst – Gründe gibt es viele, mal vorbeizuschauen!

Neusänger/-innen sind herzlich eingeladen: ab 15.9. jeden Dienstag, 18.30-21 Uhr, Aula der Katharinenschule, Anmeldung/ Info: 0711 80 64 019/ sbb@sbb-musik.de