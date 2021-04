BIT-Online-Workshop – „Triole” rund und bunt

Foto: Uwe Arens

Und es geht weiter bei BluesinTown e.V. mit unseren Online-Worshops mit dem „one and only“ weltberühmten Meister der „Schläge“ Micha Maass aus der Hauptstadt Berlin. Der Kurs richtet sich an alle Musiker, die die Leichtigkeit etwas « swingen » zu lassen und das schnelle Hören in der « Triolischen » Musik ergründen wollen. An drei Samstagvormittagen tauchen wir in die Tiefen der Rhytmik, insbesondere der Triolen ein. 10.4. + 17.4. + 24.4. jeweils von 10:00 bis 11:00 Uhr. Micha wird über folgende Themen sprechen: Triole, Triola – was ist das? Warum brauche ich das? Wo höre ich sowas? Wie spiele ich das? Wie fügt sich das in «normale» Musik ein. Binär / Ternär – gibt’s das im Bioladen? Wie übe ich die Triole? Welche unterschiedlichen Triolen gibt es? Wie bringe ich die Triole zum schwingen? Shuffle – der kleine amerikanische Bruder der Triole 16tel Shuffle – der große afrikanische Bruder der Triole, Halber Shuffle – der Halbbruder der Triole. Am dritten Tag heißt es dann: Spiel‘s nochmal Micha oder ich krieg den „Blues“! (nie hin). Natürlich gibt es auch Hörbeispiele zu den konkreten Bluesvarianten und Fragen dürfen gestellt werden. Anmeldung und mehr Information zum Workshop gibt es unter workshops@bluesintown.de oder auf unserer Webseite www.bluesintown.de.