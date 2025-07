Billiger als Therapie …

Foto:

… aber unschätzbar wertvoll: Wer Musik in sein Leben lässt, pachtet gute Laune. Wer selbst musiziert, ist mittendrin. Komme dienstags in den Esslinger Liederkranz zum Ausprobieren! Von 18.30-20.30 Uhr probt der traditionsreiche Chor in der Aula der Schule Innenstadt (Gelände der Katharinenschule). Singe mit uns Händels Dixit Dominus – ein echt spannendes barockes Werk! Als Kontrast bieten wir Chilcotts Jazz-Messe.

Steig ein, es gibt freie Plätze im Sopran und Tenor! Begeisterte Sänger/-innen, Neu- oder Wiedereinsteiger/innen, Genuss- und Überzeugungssänger/-innen sowie Lokalmatadore mit Chorerfahrung finden wir super!