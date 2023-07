Bikepark Berkheim feiert 10-jähriges Jubiläum

Foto: TSV Bikepark

Coole Action und lässige Party: Der TSV Berkheim feiert am 8.Juli das Jubiläum des Bikeparks Berkheim. An diesem Samstag finden die Rennen der „European 4cross series“ statt, bei der jeweils vier Mountainbiker gleichzeitig über die mehr als 300 Meter lange Strecke flitzen. Erwartet werden mehr als 60 Fahrer. Der Eintritt zu den Rennen ist frei. Ab 9 Uhr ist freies Training. Die Qualifikationsläufe, bei denen es dann erstmals zur Sache geht, beginnen um 11 Uhr, die Finalläufe um 13.45 Uhr. Mit der Siegerehrung wird ab 15.30 Uhr gerechnet. Nach einem Funrace um 16 Uhr folgt die Afterrace-Party und ab 20 Uhr dann die „Big 10year“-Party mit einem Live-DJ.

Der TSV Berkheim freut sich, dieses tolle Sportangebot unter seinem Dach zu haben. Entstanden ist der Bikepark durch eine Ideenbörse, die der Verein seinen Mitgliedern regelmäßig anbietet. Dabei brachten Jens Christi, der heutige Radsportabteilungsleiter, und sein Sohn Marvin die zündende Idee ein. Nach langen Planungen und mehr als einjähriger Bauzeit konnte das Projekt verwirklicht werden. Auf der ehemaligen Mülldeponie am Berkheimer Sportgelände Holzäcker wurde mit Zustimmung der Stadt Esslingen eine legale Möglichkeit für Mountainbike-Rennen geschaffen. Am 30.Juni 2013 wurde die Anlage feierlich eingeweiht, und schon ein Jahr später fanden die ersten Rennen statt. Seitdem wurde die Anlage dank des großen ehrenamtlichen Engagements der Mitglieder immer weiter optimiert – vor wenigen Jahren entstand auch eine Pumptrack-Bahn, deren Wellen und Kurven so exakt berechnet wurden, dass diese Strecke nur durch „Pumpen“ des Mountainbikes und somit ohne zu treten gefahren werden kann. Wer sich ein Bild vom Bikepark Berkheim und seinen Möglichkeiten für tollen Sport machen möchte, ist herzlich eingeladen, bei den Rennen der „European 4cross series“ vorbeizuschauen. Informationen über Trainingsmöglichkeiten findet man auf www.tsv-berkheim.de