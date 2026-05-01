Bikefestival, Fahrradcodierung, Kidical Mass

Foto: ADFC Ostfildern

Nach dem langen Wochenende übern 1. Mai geht’s bei uns so richtig los!

Walcher XXL feiert das Fahrrad – und wir feiern mit!

Am 9. und 10. Mai in Deizisau ist der Kreisverband Esslingen dabei, unterstützt von unseren Kooperationspartnern ADFC Stuttgart und VCD Esslingen. Unser Infostand ist geöffnet am Samstag 9 bis 18 Uhr und Sonntag 11 bis 16 Uhr.

Codieraktion

Am Samstag 9. Mai von 11 bis 16 Uhr führt der ADFC Stuttgart eine Codieraktion durch, bei der ein persönlicher Code auf den Rahmen des Fahrrads geprägt wird. Dafür müssen Kaufbeleg und Personalausweis vorgelegt und ein Codierauftrag ausgefüllt werden. Das Formblatt gibt es hier: https://kurzlinks.de/codierung-adfc, am besten schon ausgefüllt mitbringen. Wer zum Schnäppchenpreis ADFC-Mitglied wird, bekommt die Codierung sogar umsonst.

Codierte Fahrräder sind als Diebesgut schwerer zu verkaufen, Codierung ist also Diebstahlprävention: https://www.adfc.de/artikel/fahrrad-codierung

Auf dem Festgelände wird viel los sein, deshalb suchen wir an beiden Tagen noch helfende Hände für ein bis zwei Stunden.

Kontakt: friederike.klebes@adfc-bw.de

Kidical Mass Ostfildern

Der Samstagnachmittag, 9. Mai wird laut und bunt in Ostfildern – die Kidical Mass rollt ab 15 Uhr wieder durch die Stadt, Start ist im Schulhof der Grundschule Ruit, Justinus-Kerner Weg 40. Gerne früher kommen, wir schmücken mit Euch noch die Räder. Langsam, so dass alle mitkommen, fahren wir bei cooler Musik auf den großen Straßen bequem durch die Stadt und die Polizei sichert den Weg. So wünschen wir uns das für jeden Tag. Die Kleinsten mit dem Laufrad können vorne dabei. Auf dem Spielplatz im Scharnhauser Park wartet eine Belohnung.

https://ostfildern.adfc.de