Bibelsonntag in der Südkirche

Foto: Rose Hajdu

Der Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Südkirche Esslingen findet zum Bibelsonntag statt und steht unter dem Motto: „Gepriesen bist du Gott, der in die Tiefe schaut.“ Dieser Vers aus dem Buch Daniel (3,54a) gehört zur biblischen Geschichte der drei Männer im Feuerofen, die von Gott gerettet werden. Sie wird auch heute noch in Musik und Literatur als ein Akt der wunderbaren Befreiung aufgenommen. Der Bibelsonntag wird in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland erarbeitet, hat also eine ökumenische Grundlage. Daniel Waitz wird Orgel spielen, Cornelia Krause, Pfarrerin an der Südkirche, wird den Gottesdienst leiten.