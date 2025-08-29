Bewegung die Spaß macht

Foto: NHV Esslingen

Unter dem Motto: “der Naturheilverein bewegt” sind wir regelmäßig in einer kleinen Gruppe mit den Schwingungsringen im Schurwald unterwegs. Jeden Montag laufen wir gemeinsam und haben viel Spaß dabei. Treffpunkt ist am Parkplatz bei den Tennisplätzen am Jägerhaus um 17.30 Uhr. Die Ringe können ausgeliehen werden. Bewegungsmangel ist Gift für die Fitness, die Figur und die Lebensqualität. Auch die Muskeln werden träge und das Bindegewebe erschlafft. Darunter leiden auch die Venen, die sich mit geschwollenen und schweren Beinen, ja sogar mit Schmerzen melden. Gerade, wenn Sie den Tag über viel sitzen oder stehen, ist es Zeit ein Venen-Aktivprogramm zu starten. Bewegung macht müde Beine munter und wenn zur Bewegung noch der Spaßfaktor dazukommt, dann bewegen Sie sich öfter. Sehr effektiv ist das von Ärzten und Therapeuten empfohlene Laufen mit den Schwingungsringen und kurzen Workouts. Dabei werden bis zu 97% aller Muskeln aktiviert. Wir freuen uns auf ein gemeinsames Laufen im Wald mit Ihnen und den Schwingungsringen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Elke Wörfel, Tel. 07153-71949 oder unter info@naturheilverein-esslingen.de. Schauen Sie auch auf unsere Homepage www.naturheilverein-esslingen.de