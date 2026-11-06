Bewegt euch! Mit dem Rad auf dem Weg zur COP31

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Am Dienstag endete nach Hunderten Kilometern die Misereor-Mitradel-Aktion Road2COP31. Die Aktion soll ein Signal nach Antalya zur Weltklimakonferenz senden und zugleich in Deutschland für mehr Klimaschutz und Klimagerechtigkeit werben.

In Aachen sitzt das Hilfswerk Misereor, deren Klima-Expertin Madeleine Wörner die treibende Kraft hinter der Mitradel-Aktion ist. In der türkischen Mittelmeerstadt Antalya findet vom 9. bis 20. November die diesjährige Weltklimakonferenz COP31 statt. Dort wird es wieder einmal darum gehen, wie weit die internationale Gemeinschaft bei der Umsetzung der Pariser Klimaziele gekommen ist.

2015 hatten sich die Staaten in der französischen Hauptstadt darauf geeinigt, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur im

Vergleich zum vorindustriellen Niveau auf unter 2 Grad zu begrenzen. Dies soll durch Verminderungen beim Ausstoß von Kohlendioxid und anderen klimaschädlichen Gasen geschehen. Schon damals warnten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor massiven Konsequenzen der Erwärmung wie Starkregen, Gletscherschmelze oder einer Zunahme von Dürreperioden. Elf Jahre später hat die Sache vorsichtig formuliert an Dringlichkeit noch einmal dazugewonnen: Laut UN steuert die Welt derzeit auf eine Erwärmung von 2,8 Grad zu. Schon jetzt leiden die armen Länder am meisten.

„Die Gemeinschaft, die wir auf der Tour erleben, ist ein Zeichen der Hoffnung für mich“, sagt Madeleine Wörner. Mut machen ihr auch die Selbstverpflichtungen der Städte zu mehr Klimaschutz, die sie und andere im Rahmen der internationalen Fahrrad-Initiative „The COP bike ride“ bei solchen Touren sammeln.