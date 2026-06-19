Besuch in der Imkerei am vergangenen Samstag

Foto: IG-ES

Mit einer unserer Klassen besuchten wir am 13. Juni den Bezirksbienenzüchter-Verein in Oberesslingen. Dort wurden unsere 13 Teilnehmerinnen von Susanne Wild und Steffen Pohl herzlich empfangen. Während des 1,5-stündigen Programms erhielten wir spannende Einblicke in das Leben der Bienen und ihr Zusammenleben im Bienenstock. Dabei lernten wir viel über die Herstellung von Honig, die Aufgaben der einzelnen Bienen sowie die wichtige Rolle der Bienen für Natur und Umwelt. Besonders erfreulich war, dass alle Teilnehmerinnen am Ende ein kleines Glas Honig aus eigener Produktion erhielten. Durch die einfühlsame und geduldige Art der beiden Verantwortlichen konnten sogar einige Mädchen ihre Angst vor Bienen überwinden. Die Begegnung mit den Tieren aus nächster Nähe machte den Besuch zu einem besonderen Erlebnis. Darüber hinaus erkannten wir, wie das Zusammenleben der Bienen als Vorbild für menschliche Gemeinschaften dienen kann: Jede Biene übernimmt Verantwortung, arbeitet zum Wohl des gesamten Volkes und trägt ihren Teil zum gemeinsamen Erfolg bei. Passend dazu verglich unser Prophet Muhammed (sav) den Gläubigen mit einer Honigbiene. Er sagte, dass die Biene nur Gutes aufnimmt, nur Gutes hervorbringt und niemandem Schaden zufügt. Ebenso sollen Muslime mit ihren Worten und Taten Gutes bewirken, ihrer Umgebung nützen, respektvoll miteinander umgehen und zum Wohl der Gemeinschaft beitragen. Die Biene erinnert uns daran, dass selbst kleine Beiträge Großes bewirken können, wenn sie mit Fleiß, Verantwortungsbewusstsein und Zusammenhalt geleistet werden. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Frau Susanne Wild und Herrn Steffen Pohl für die sehr sympathische und lehrreiche Führung.