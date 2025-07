Besuch im Kinder- und Jugendhospiz Stuttgart

Foto: IG-ES

Letzten Samstag besuchten wir das Stuttgarter Kinder- und Jugendhospiz für einen zweistündigen Austausch, der alle bewegt hat. Nach einem warmen Empfang durch die Mitarbeiter erhielten wir eine Führung durch die liebevoll gestalteten Räume. Dabei wurde uns bewusst, wie viel Fürsorge, Kraft und emotionale Stärke hier täglich aufgebracht wird. Wir überreichten den Mitarbeitern Geschenkkörbe als kleines Dankeschön für ihre bedeutsame Arbeit. Auch die Kinder und ihre Familien durften sich über Präsente freuen. Das Highlight war die Übergabe einer Xbox S Spielekonsole samt zahlreicher Spiele als kleine Flucht aus dem Alltag. Mit glänzenden Augen nahmen die Kinder ein Plakat mit der Aufschrift „Bleibt stark, wir glauben an euch!“ entgegen, das unsere Mitglieder gestaltet und signiert hatten. Im Islam gelten der Krankenbesuch und das Freudeschenken als edle Taten, die sowohl spirituellen Lohn versprechen als auch Mitmenschlichkeit fördern. Unser Prophet Muhammed (Friede sei mit ihm) sagte: „Wer einen Kranken besucht, der sitzt im Garten des Paradieses, bis er zurückkehrt.“ Diese Art des Daseins für andere, gleich welchen Glaubens, ist gelebte Barmherzigkeit. Das Lächeln eines Kindes, das Leuchten in den Augen der Eltern und die Dankbarkeit der Pflegekräfte: All das ist Zeugnis dafür, dass Geben nicht nur materiell ist, sondern tief im Herzen beginnt. Unser Besuch im Kinderhospiz war ein Akt der Mitmenschlichkeit und ein Ausdruck islamischer Werte in ihrer schönsten Form. Die Begegnungen haben nicht nur Spuren bei den Familien hinterlassen, sondern auch bei uns. Möge Allah unser aller Einsatz annehmen und uns weiterhin die Möglichkeit geben, Hoffnung zu spenden und Gutes zu tun.