Besuch beim Weilerhof

Foto: Susanne Hult

Wie in jedem Jahr stand auch in diesem Jahr wieder der Besuch eines Unternehmens in unserer Region im Jahresprogramm das OGV Wäldenbronn.

Am 04. Juli trafen sich ca. 20 Mitgliederinnen und Mitglieder des Vereins bei Familie Rapp auf dem Weilerhof zur Besichtigung ihres Betriebes.

Herr Otto Rapp begrüßte alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einer 2-stündigen Führung über des Betriebsgelände. Zuerst wurden die Anbauflächen von Salat und Gemüse besucht, danach ging es in die verschiedenen Gewächshäuser des Unternehmens. So bekamen die Besucherinnen und Besucher einen interessanten Einblick in die Erzeugung von zahlreichen Tomatensorten, Paprikagemüse, Salatgurken und Wein. Alles wurde von Herrn Rapp bis ins Detail erklärt und zahlreiche Fragen der Teilnehmenden beantwortet.

Die Besichtigungstour endete im geschmackvoll eingerichteten Hofladen der Familie Rapp. Dort findet man frische Produkte aus eigener Erzeugung bis hin zum Esslinger Wein aus den familieneigenen Weinbergen. Von diesem konnte, nach dem Einkauf im Hofladen, noch das eine und andere Glas probiert und getrunken werden.

Der OGV Wäldenbronn bedankt sich herzlich bei Familie Rapp für den gelungenen Nachmittag.

www.ogv-waeldenbronn.de