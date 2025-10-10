Besser singen!

Foto: Esslinger Liederkranz

Weil es kommunikativ ist und Dich fordert, weil Du ein Ergebnis hörst und merkst, dass Du vorankommst. Und weil Du immer auf Gleichgesinnte triffst, die gerne singen. Noch viel mehr Gründe gibt es, im Esslinger Liederkranz mitzusingen, z.B., weil man mitgehen möchte auf die Konzertreise nach Wales 2026.

Oder weil… finde selbst Deinen Grund, zu singen! Immer dienstags ab 18.30-20.30 Uhr, Aula der Katharinenschule. Anmeldung, Schnupperstunde, Info: Steffi Bade-Bräuning, 0711 80 64 019, sbb@sbb-musik.de – Bis bald, wir freuen uns auf Dich!