Foto: Verein

Wie im Jahresprogramm bereits angekündigt, wollen wir unseren Vereinsmitgliedern dieses Jahr wieder den Besuch eines Unternehmens in der Region anbieten.

Der Obst- und Gartenbauverein Wäldenbronn lädt daher ein zur Besichtigung des HofGut Sirnau am Mittwoch, den 08. Juli 2026.

Alle Teilnehmenden treffen sich um 15.00 Uhr am HofGut, anschließend beginnt die Führung durch den Betrieb.

Um entsprechend planen zu können und eine finale Teilnehmerzahl weiterzugeben, bittet der Verein um Rückmeldung aller Interessierten bis zum 04. Juli 2025 unter:

kontakt@ogv-waeldenbronn.de oder telefonisch unter 0711-9372781.

www.ogv-waeldenbronn.de