Berkheimerinnen feiern Verbandsliga-Aufstieg

Foto: Georg Hrivatakis

Großer Jubel bei der zweiten Turnmannschaft des TSV Berkheim: Souverän hat sie die Meisterschaft in der Landesliga Süd gewonnen und steigt damit in die Verbandsliga auf. Ein toller Erfolg für das ganze Team und das Trainergespann Gerhard Weber/Denise Herrmann.

Während es für die erste Mannschaft des TSV, das Bundesliga-Team, erst nach den Sommerferien mit den Wettkämpfen weitergeht, hat die zweite Mannschaft die Saison schon abgeschlossen. Bei allen drei Wettkampftagen war der TSV Berkheim das beste Team. Die Turnerinnen dominierten die Liga und holten jeweils die höchste Punktzahl, so dass am Ende der verdiente Meistertitel steht. Beim Saisonfinale in Munderkingen deklassierten sie ihre Konkurrenz um mehr als 15 Gerätepunkte – eine klare Angelegenheit. Beste Einzelturnerin der gesamten Liga war Daria Hlodik (TSV Berkheim), die bei allen drei Wettkämpfen Top-Scorerin war. Das Foto zeigt das erfolgreiche Turnteam des TSV in Munderkingen (von links nach rechts): Trainerin Denise Herrmann, Ylvi Bönisch, Mara Neher, Dafina Sekiraqa, Sara Virga Espana, Maxi Klapp, Daria Hlodik, Laura Virga Espana (hinten), Marie Eberspächer, Sophia Kondratenko, Marlene Kuhnert, Leevke Steinkönig, Gerhard Weber (Trainer). Es fehlen: Lisa Eichler, Helen Schweizer. Wir gratulieren dem Team zu diesem großen Erfolg.