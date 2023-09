Berkheimer Mountainbiker erfolgreich

Foto: Bikepark

Mountainbiker Max Borst vom TSV Berkheim hat sich vorzeitig den Gesamtsieg der Altersklasse U13 in der „European 4cross series“ gesichert. Beim sechsten Lauf der internationalen Rennserie im schweizerischen Leibstadt belegte der Berkheimer Nachwuchsfahrer den zweiten Platz und ist damit vor dem letzten Saisonrennen in Wolfach im Schwarzwald in der Punktegesamtwertung nicht mehr einholbar. Ausschlaggebend dafür, dass er seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen konnte, waren seine konstant guten Ergebnisse. Zwar gelang ihm 2023 nur ein Rennsieg in Winnenden, bei allen anderen Rennen aber wurde er jeweils Zweiter und holte sich damit deutlicher als im Vorjahr den Gesamtsieg in der U13.

Auch sein Vereinskollege Marvin Christi hatte Grund zum Jubeln. Ihm gelang in Leibstadt in der Kategorie „Hobby“ nicht nur der Tagessieg, auch in der Gesamtwertung liegt er uneinholbar auf Platz eins. Mit Artur Getz schaffte es ein weiterer Fahrer des TSV Berkheim an dem Rennwochenende in der Schweiz aufs Podest – er wurde in der U15 Zweiter. In der Gesamtwertung der U15 bleibt Leo Klein, der im Juli beim 10-jährigen Jubiläumsrennen des Bikeparks Berkheim einen Heimsieg gelandet hatte, vor dem letzten Saisonrennen an der Spitze. In der Ladies-Kategorie büßte Greta Borst die Gesamtführung ein und liegt vor dem letzten Lauf noch auf Platz drei. Die Titel-Entscheidungen in diesen beiden Kategorien fallen beim Saisonfinale in Wolfach am 1.Oktober.