Berkheimer Mountainbiker auf Erfolgskurs

Für das Mountainbike-Team des TSV Berkheim verläuft die Saison 2024 bisher richtig gut. Auch beim vierten Lauf der “European 4cross series” in Winnenden erzielte das Team starke Ergebnisse. Lennart Kurz (U13), Leo Klein (U15) und Artur Getz (U17) siegten jeweils in ihrer Altersklasse. Alle drei hatten drei Wochen zuvor auch das Heimrennen im Bikepark Berkheim gewonnen und knüpften nun nahtlos an die tollen Leistungen an. Anders als bei den anderen Läufen der internationalen Rennserie wurde im Winnender Zipfelbachtal unter der B14-Brücke ein Dual Slalom gefahren, bei dem statt vier immer nur zwei Fahrer gegeneinander antreten. Jeder muss dabei auf seiner Spur bleiben, so dass immer zweimal gegeneinander gefahren und die Zeiten addiert werden. Der Sieger kommt in die jeweils nächste Runde bis zum Finale. Am Ende standen die drei Berkheimer ganz oben auf dem Siegertreppchen und bestätigten damit ihre starke Form. Lennart Kurz und Leo Klein führen das Gesamtklassement ihrer Altersklasse an und bauten durch ihre erneuten Siege ihren Vorsprung in der Punktewertung aus. Artur Getz setzte sich neu an die Spitze des U17-Gesamtrankings. Beim Rennen in Winnenden sprangen zudem noch weitere Podiumsplätze für den TSV Berkheim heraus: Max Borst und Jonas Kaul (beide U15) wurden Zweiter und Dritter sowie Greta Borst Dritte bei den Ladies. Die weiteren Berkheimer Resultate in Winnenden: Daniele Bonaventura (Platz 8 Masters), Kay Borst (Platz 10 Masters), Lino Bonaventura (Platz 4 U15), Jakob Kaul (Platz 8 U13), Levi Rössler (Platz 6 U11), Ben Schuhmacher (Platz 9 U11), Leo Dönmez (Platz 12 U11). Insgesamt also Top-Ergebnisse für den TSV Berkheim und dass gleich drei Fahrer aus dem Verein im Gesamtklassement in Führung liegen ist einmalig. Drei Läufe der Rennserie stehen noch aus, wobei nur die besten fünf aus sieben Rennresultaten in die Gesamtwertung eingehen. Das nächste Rennen wird am 31.August in Steinweiler ausgetragen.