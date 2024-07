Berkheimer Leichtathlet holt dreimal Gold

Foto: TSV Berkheim

Ben Rüdinger hat einmal mehr seine Klasse unter Beweis gestellt. Der 14-jährige Leichtathlet des TSV Berkheim war der dominierende Sportler seiner Altersklasse bei den württembergischen Meisterschaften im Stuttgarter Stadion Festwiese. Er gewann alle drei Wettbewerbe, in denen er antrat: Im 100 Meter-Lauf siegte er in 11,54 Sekunden, im Weitsprung holte er mit 5,89 Meter die Goldmedaille und auch mit der U16-Staffel der LG Filder sprintete Ben Rüdinger über 4×100 Meter zum Meistertitel (in 46,08s). Als jüngster Läufer im Team ging der 14-jährige an den Start – und zeigte eine überragende Leistung. Durch einen fulminanten Schlussspurt holte er den führenden Läufer des SSV Ulm noch ein und kam als erster über die Ziellinie.

Ben Rüdinger beeindruckt schon das ganze Jahr mit tollen Ergebnissen. Es ging los im Februar, als er zwei württemb. Jugend-Meistertitel in der Halle gewann – im Weitsprung und mit der 4×100 Meter-Staffel. Unter freiem Himmel setzte er seine Erfolgsgeschichte fort, gewann zwei Meistertitel bei den Regionalmeisterschaften in Weilheim und durfte sich dann auch in Koblenz bei den süddeutschen U16-Meisterschaften mit dem Team der LG Filder über Staffelgold freuen. Dort deutete er zudem schon an, dass im Weitsprung noch viel mehr in ihm steckt als die 5,88m, mit denen er knapp eine weitere Medaille verpasste. Hätte er das Absprungbrett etwas besser getroffen wäre locker eine Weite von über 6 Meter möglich gewesen. Es sollte nicht lange dauern, bis Ben Rüdinger dies dann auch tatsächlich unter Beweis stellen konnte. Bei den Stuttgarter Regionalmeisterschaften sprang er 6,22m – die drittbeste Weite in diesem Jahr für einen 14-jährigen in Deutschland. Und auch im Sprint legte Ben Rüdinger nach und lief die 100 Meter in neuer Bestzeit in 11,48s – auch das ist 2024 die drittschnellste Zeit eines deutschen Leichtathleten in der AK14. Der Landesrekord in dieser Altersklasse liegt bei 11,22s. Wir gratulieren Ben zu den tollen Leistungen und wünschen ihm weiter alles Gute!